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Eskişehir'de 15 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 15 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı. Aramada, 15 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir\'de 15 Milyon Makaron Ele Geçirildi
18.12.2023 - 09:29,
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Eskişehir'de 15 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında bir araçta arama yaptı.

Aramada, 15 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 15 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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