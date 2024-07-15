Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

Eskişehir'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, darbe girişiminin farklı aşamalarında çekilen 50 fotoğraf yer aldı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı ve vatan sevgilerini dile getirdi. Aynı zamanda serginin yanı sıra birçok etkinlik düzenlendi ve şehitler için mevlit okutuldu.

15.07.2024 17:06
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Eskişehir'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Vilayet Meydanı'nda açılan sergide 15 Temmuz gecesi objektiflere yansıyan kareler yer aldı. Darbe girişiminin farklı aşamalarında çekilen yaklaşık 50 fotoğraf karesi, ziyaret eden vatandaşlara derin duygular yaşattı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Meryem Sert, 15 Temmuz gününü unutmanın mümkün olmadığını belirterek, her zaman ülkesinin yanında olduğunu ifade etti.

Sert, vatan uğruna evlatlarını feda edebileceğini kaydederken, "Şehitlerimize her zaman duacıyım. Yaşananları hiç bir zaman unutmuyorum, milletimizin başı sağ olsun. Bu günleri içimiz buruk geçiriyoruz, Allah bu günleri Türkiye'nin bir daha başımıza vermesin, çok üzgünüz. Şehidimiz Ömer Halisdemir hiç bir zaman gözümün önünden gitmiyor. Vatanı için canını seve seve verdi. Fotoğraflardan dolayı buruk hissediyorum. Millet olmamız bize güç veriyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Arif Cesur ise, gerekirse sabaha kadar nöbet tutabileceğini söyledi.

Cesur, sergiye ilişkin, "Bu fotoğraflardaki insanların hali içler acısı, yine de herkese helal olsun. Ben olsam, ben de aynısını yapardım, arkadaşlarım da öyle. Biz o zaman diliminde Eskişehir'deydik, biz de görevimizi burada yaptık. Yine olsa yine yaparız. Bu fotoğraflardaki insanlar canını ortaya koymuş, gerekirse biz de koyarız. Fotoğraflardaki darbecilerin hali utanç verici. Allah hainlerin belasını versin." dedi.

Vatandaşlar, serginin yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aynı alanda düzenlenen birçok etkinliğe katılma fırsatı buldu.

İl Müftülüğünce de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda Reşadiye Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika
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