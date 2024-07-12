Eskişehir'de 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Eskişehir-Ankara kara yolu Fevziçakmak Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yarışırken çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir araç karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

12.07.2024 01:45
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Eskişehir'de çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Fevziçakmak Mahallesi yakınlarında, Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ile Berkan Ü. yönetimindeki 26 NY 355 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre yarışırken çarpıştı.

Refüjdeki ağaca ve direğe çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Berkan Ü. ile Mustafa Ş. yaralandı.

Bu sırada yolda seyir halindeki Emirhan Ç. idaresindeki 34 EM 7603 plakalı otomobil de yola savrulan direğe çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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