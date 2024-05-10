Eskişehir'de 2024 Sulama Sezonu Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2024 Sulama Sezonu Başladı

Eskişehir\'de 2024 Sulama Sezonu Başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir'de 2024 yılı sulama sezonunun başladığını duyurdu. Sulama sezonunda il genelinde 448 bin dekar tarım alanı sulanacak ve bu durum ülke ekonomisine 3,25 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve su tasarrufunu önemsediklerini belirtti.

10.05.2024 09:51
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Eskişehir'de 2024 yılı sulama sezonunun başladığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sulama sezonunda il genelinde toplam 448 bin dekar tarım alanının sulanacağını bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarım alanlarındaki sulama ile 2024 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine 3,25 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Çiftçilere bol ve bereketli sulama sezonu dileyen Balta, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini vurguladı.

Sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten Balta, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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