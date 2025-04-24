Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu: Ücretsiz Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri - Son Dakika
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Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu: Ücretsiz Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli sahne ve parklarda çocuklar için ücretsiz tiyatro ve müzik etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler arasında 'Neşeli Orkestra' ve 'Pompenya' gibi gösterimler yer aldı. Ayrıca Ulus Meydanı'nda üç boyutlu maket ilgi çekti.

24.04.2025 14:20  Güncelleme: 15:40
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kentin farklı noktalarındaki sahne ve parklarda ücretsiz tiyatro ve müzik etkinlikleri düzenledi. Ulus Meydanı'na yerleştirilen üç boyutlu maket de vatandaşlardan ilgi gördü.

Eskişehir, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'da çocuklara özel ücretsiz sanat etkinlikleri ile dolu dolu bir gün geçirdi. Farklı yaş grupları için sahnelenen tiyatro ve müzik etkinlikleri aracılığı ile yaklaşık bin beş yüz çocuk ve aileleri ücretsiz gösterimlere katılım gösterdi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası iş birliği ile "Neşeli Orkestra" adlı müzikli eğitim etkinliği çocuklarla buluştu. Orkestra şefliğini Nevin Abakan'ın üstlendiği gösteride kukla oynatıcısı Gamze Kılıkcı rol aldı.

Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi'nde "Pompenya" adlı oyunun da özel misafirleri vardı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar, Eskişehir Kan Hastalıkları ve Kanser Derneği (ESKANDER) organizasyonuyla aileleri ile birlikte oyunu izledi. Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen'in yönettiği oyunda İsa Can Dinç ve Eda Eğilmez rol aldı.

Sazova Mahallesi'nde bulunan "Aktif Yaşam" Parkı'nda ise Karavan Tiyatro Sahnesi'nde açık havada oynanan "Pinokyo" adlı çocuk oyunu, parktaki çocuk ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevilen kukla oyununda Gamze Kılıkcı, Ceyda Çınar Onbul ve Ahmet Barut rol aldı.

Fotoğraf alanı kuruldu

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Ulus Meydanı'na hazırlanan alanda, çocuk figürleri ve Türk bayrağı gibi ögelerin yer aldığı üç boyutlu maket, meydanı ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Maketin yanında fotoğraf çektiren vatandaşlar, arka planda Eskişehir'in simgelerinden Ulus Anıtı'nın da görünmesiyle özel kareler yakalama fırsatı buldu.

Çocuklar için hazırlanan küçük sürprizler de bayram neşesine renk kattı. Maketin ön kısmına çizilen sokak oyunlarından "seksek", miniklerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu: Ücretsiz Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri - Son Dakika

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