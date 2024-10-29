Eskişehir'de 29 Ekim Coşkusu: Çocuklarla Bayram Kutlaması

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Şirintepe ve Erenköy mahallelerinde "Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımızla yaşamak için mahallenize geliyoruz" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katılarak, çocukların coşkusuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından 29 Ekim nedeniyle "Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımızla yaşamak için mahallenize geliyoruz!" etkinliği düzenlendi.

Şirintepe Mahallesi Şht. Jnd. Uzm. İkm. Kad. Çvş. Erol Ayaz Parkı'nda ve Erenköy Mahallesi Kuzey Kıbrıs Dostluk Parkı'nda yapılan kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı. Başkan Ünlüce'ye CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Nurcan Alkan, Şirintepe mahalle muhtarı Ali Tıkız, Zincirlikuyu mahalle muhtarı Ali Erdal Karakaya, Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıka Nur Karabulut eşlik etti.

İlk olarak Şirintepe Mahallesi'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Ünlüce, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, ESMEK tarafından kurulan atölyelerdeki etkinliklere katıldı. Atölyeler kapsamında Başkan Ünlüce, ebru sanatıyla Türk Bayrağı'na renk verdi. Daha sonra Ünlüce, beraberindekilerle birlikte Erenköy Mahallesi'ndeki etkinliğe katıldı. Başkan Ünlüce, çocukların ve alana gelen vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tek tek kutladı.

Muhtarlar ve etkinlik alanına çocuklarını getiren aileler, Başkan Ünlüce'ye böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti. Saat 11.00'de başlayan ve gün boyu devam eden etkinlikte çocuklar sokak oyunlarını öğrenerek, çeşitli atölyelere de katılma fırsatı yakaladı. Atölyelerde kavanoz kapağı boyama, baskı atölyesi, kitap ayracı tasarlama, ebru sanatı, ahşap kolye boyama, toka yapımı gibi el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.