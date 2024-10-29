Eskişehir'de 29 Ekim Coşkusu: Çocuklarla Bayram Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de 29 Ekim Coşkusu: Çocuklarla Bayram Kutlaması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında Şirintepe ve Erenköy mahallelerinde çocuklarla beraber eğlenceli etkinlikler düzenledi. Başkan Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı etkinlikte, çocuklar çeşitli atölyelerde el becerilerini geliştirdi.

29.10.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Şirintepe ve Erenköy mahallelerinde "Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımızla yaşamak için mahallenize geliyoruz" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katılarak, çocukların coşkusuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından 29 Ekim nedeniyle "Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımızla yaşamak için mahallenize geliyoruz!" etkinliği düzenlendi.

Şirintepe Mahallesi Şht. Jnd. Uzm. İkm. Kad. Çvş. Erol Ayaz Parkı'nda ve Erenköy Mahallesi Kuzey Kıbrıs Dostluk Parkı'nda yapılan kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı. Başkan Ünlüce'ye CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Nurcan Alkan, Şirintepe mahalle muhtarı Ali Tıkız, Zincirlikuyu mahalle muhtarı Ali Erdal Karakaya, Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıka Nur Karabulut eşlik etti.

İlk olarak Şirintepe Mahallesi'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Ünlüce, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, ESMEK tarafından kurulan atölyelerdeki etkinliklere katıldı. Atölyeler kapsamında Başkan Ünlüce, ebru sanatıyla Türk Bayrağı'na renk verdi. Daha sonra Ünlüce, beraberindekilerle birlikte Erenköy Mahallesi'ndeki etkinliğe katıldı. Başkan Ünlüce, çocukların ve alana gelen vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tek tek kutladı.

Muhtarlar ve etkinlik alanına çocuklarını getiren aileler, Başkan Ünlüce'ye böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti. Saat 11.00'de başlayan ve gün boyu devam eden etkinlikte çocuklar sokak oyunlarını öğrenerek, çeşitli atölyelere de katılma fırsatı yakaladı. Atölyelerde kavanoz kapağı boyama, baskı atölyesi, kitap ayracı tasarlama, ebru sanatı, ahşap kolye boyama, toka yapımı gibi el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Erenköy, 29 Ekim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 29 Ekim Coşkusu: Çocuklarla Bayram Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 29 Ekim Coşkusu: Çocuklarla Bayram Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.