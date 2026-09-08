Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Eskişehir\'de 3 yaşındaki Elif\'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarparak ölümüne neden olan Fatoş Akıl Bilgesoy, savcılık ve ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Elif'in ailesi, kızlarının mezarında adalet beklediklerini dile getirdi.

ESKİŞEHİR'de, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi Avli'ye (3) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında ev hapsi kararı verilen Fatoş Akıl Bilgesoy (40), yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, 3 Eylül'de, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli'nin feryat ettiği anlar yer aldı.

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy'a 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 'Konutu terk etmeme' adli kontrol kararı verildi.

Savcılık ve Avli ailesi ev hapsi kararına itiraz etti. İtirazda, kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığın itirazını kabul etti. Otomobil sürücüsü Bilgesoy hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılırken, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Tekrar ifadesi alınan Bilgesoy, bu kez tutuklanarak cezaevine konuldu.

KIZLARINI MEZARLIKTA ZİYARET ETTİLER

Öte yandan, Merve ve Fatih Avli çifti, ölen kızlarını mezarında ziyaret etti. Kızlarının mezarına sarılarak gözyaşı döken çift, sadece adaletin bulmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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