Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Vilayet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından düzenlenen geçit töreni ve gösterilerle kutlandı.

Türk tarihinin en önemli ve anlamlı zaferlerinden 30 Ağustos, Eskişehir'de de büyük bir coşku ile kutlanıyor. Zafer Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve kabul sonrası, törenler Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni ile devam etti.

Resmi geçit töreni ile başlayan kutlamada, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ve Başkan Ünlüce özel araca binerek halkı selamladı. Kutlamalara Eskişehirliler yoğun ilgi gösterirken, geçit töreni ve gösteriler büyük bir coşkuya sahne oldu.

Eskişehirlilerin bayramını kutlayan Ünlüce, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104'üncü yılını tüm halkımızla beraber büyük bir heyecanla kutladık. Kahramanlıkla kazanılan, gururla kutlanan zaferin 104'üncü. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.