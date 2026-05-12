Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 31 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi Neslihan Sokak'taki bir evde Osman Kart'ı hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kart'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kart'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 31 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?