Eskişehir'de 382 okul servisi denetlendi, 1 araç ve sürücüsü kusurlu bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de 382 okul servisi denetlendi, 1 araç ve sürücüsü kusurlu bulundu

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Eskişehir'de 28 Eylül-5 Ekim'de okul servisleri ve çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 382 servis aracı ve sürücüsü kontrol edilirken 1 servis aracı ve sürücüsünün kusurlu olduğu belirlendi; okul çevrelerinde 1362 kişi sorgulandı.

Eskişehir'de 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde okul servisleri ile okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 382 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler yapıldı.

Denetimlerde 382 okul servisi ve sürücüsü kontrol edilirken, 1 servis aracı ve sürücüsünün kusurlu olduğu tespit edildi.

Okul çevrelerinde ise 394 kahvehane, 221 market ve tekel bayisi, 4 oyun salonu ile 131 park ve bahçe denetlendi.

Ekiplerce ayrıca 1362 kişi sorgulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 382 okul servisi denetlendi, 1 araç ve sürücüsü kusurlu bulundu - Son Dakika
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