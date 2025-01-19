Eskişehir'de 4.5 Milyon Fidan Üretildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 4.5 Milyon Fidan Üretildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl 4.5 milyon fidan ürettiğini ve orman yolunu genişlettiğini açıkladı.

19.01.2025 14:16
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce, kentte geçen yıl toplam 4 milyon 500 bin fidan üretildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ilde 4 bin 101 kilometre orman içi, 1026 kilometre de yangın emniyet yolu bulunduğu, geçen sene bu yollara 29 kilometre ilave yapıldığı belirtildi.

Kurum bünyesinde orman yangınlarına karşı 19 yangın gözetleme kulesi, 8 dozer, 7 greyder, 5 ekskavatör, 20 ilk müdahale aracı, 25 arazöz ve su ikmal aracı, 171 personel, insansız hava araçları ile helikopterin yer aldığı bildirilen açıklamada, 2024'te bunlarla 44 yangının söndürüldüğü ifade edildi.

Orman köylerindeki vatandaşların maddi olarak desteklenmesi amacıyla ORKÖY kredileri verildiğine değinilen açıklamada, geçen sene bu kapsamda 75 aile ve kooperatifin toplam 19 milyon 945 bin lira krediden yararlandığı, bu rakamın 3 milyon 889 bin lirasının hibe olduğu kaydedildi.

Eskişehir Orman Fidanlığı'nda 182 ağaç türü ile çeşitli tıbbi aromatik bitkilerden oluşan 4 milyon 500 bin fidan üretildiği aktarılan açıklamada, bu fidanların büyük bölümünün Orman Genel Müdürlüğünce ağaçlandırma projelerinde kullanıldığı, bir kısmının da çeşitli kamu kurumları ile vatandaşlara dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl 945 hektar alanda toprak işlemesi yapıldığı, buralara 1 milyon 610 bin fidan dikildiği belirtilen açıklamada, ayrıca 2023'te Seyitgazi ilçesi Oynaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile aynı yıl Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Taştepe sahasında zarar gören toplam 348 dekar alanda 298 bin fidanın toprakla buluşturulduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

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