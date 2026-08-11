Eskişehir'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Şenliği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş grubu çocuklar için Dede Korkut Parkı'nda şenlik düzenledi. Programda mehter gösterisi, çocuk etkinlikleri ve Kur'an kursu öğrencilerinin sunumları yer aldı. İl Müftüsü, 23 bin 700 öğrencinin yaz kurslarına katıldığını belirtti.

Eskişehir İl Müftülüğünce çocukların eğitim, gelişim ve sosyal etkileşimlerine katkı sunmak amacıyla 4-6 Yaş Yaz Kur'an Kursu Şenliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen 6 haftalık yaz Kur'an kursları kapsamında Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen program, mehter takımının gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Aydın Börü, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in içerdiği doğruluk, dürüstlük, adalet ve anne baba sevgisi gibi değerlerin çocuklara küçük yaşta öğretilmesinin önemine dikkati çekti.

Börü, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların geliştirilerek devam etmesini temenni etti.

İl Müftüsü Muharrem Gül ise Eskişehir'de 23 bin 700 öğrencinin yaz Kur'an kursları, camiler ve gençlik merkezlerindeki eğitimlere katıldığını kaydetti.

Çocukların okul döneminde yoğun bir eğitim süreci geçirdiğini belirten Gül, yaz Kur'an kurslarında eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Gül, çocuklara sevgiye dayalı bir eğitim sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Çocuklarımıza sevgiye dayalı bir eğitimi sunalım istedik. Bugün 4-6 yaş grubu çocuklarımızı bir çocuk şenliği, çocuk bayramı gibi bir festival havası içerisinde ödüllendirelim, bugünü unutmasınlar istedik. Çocuklarımızın mutlu, bizlerin de mutlu olarak evlerimize dönmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Zühre Hatun Kur'an Kursu, Hafız Mehmet Sarıcaoğlu Kur'an Kursu, Çankaya Yunusemre Kur'an Kursu ile Şehit Abdülkerim Kur'an Kursu öğrencileri sahnede birer de gösteri sundu.

Kalabak Hazreti Hatice 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinin yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

Dede Korkut, Eskişehir, Etkinlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:57:10. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.