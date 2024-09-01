Eskişehir'de 422 kişi arama kararıyla yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 422 kişi arama kararıyla yakalandı

Eskişehir'de ağustos ayında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında hükümlüler ve ifadeye çağrılanlar da bulunuyor. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 145 olaya müdahale edildi ve 236 şüpheliye işlem yapıldı.

01.09.2024 12:46
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Eskişehir'de, ağustos ayında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 422 kişi yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta aranan şahıslarla ilgili il genelinde çalışma yapıldığı belirtildi.

731 uygulama noktasında, 5 bin 974 personelin görev yaptığı denetimlerde, 422 kişinin haklarında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 158'inin hükümlü olduğu, 264 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde 145 olaya müdahale etti.

236 şüpheliye işlem yapılan çalışmalarda, 119 şüpheli tutuklandı, 117 şüpheli serbest bırakıldı.

Çalışmalarda, 29 bin 93 sentetik ecza hapı, 1 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 906 gram esrar, 571 sentetik uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 hassas terazi, 4 av tüfeği, 3 tabanca, 11 şarjör ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

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