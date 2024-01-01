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Eskişehir'de 5 Bin Kişi İsmet İnönü Caddesi'nde Yeni Yıla Meşale Yakarak Girdi - Son Dakika
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Eskişehir'de 5 Bin Kişi İsmet İnönü Caddesi'nde Yeni Yıla Meşale Yakarak Girdi

Eskişehir'de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla meşale yakıp, halay çekerek girdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik önlemleriyle kutlamalar olumsuzluk yaşanmadan gerçekleşti.

Eskişehir\'de 5 Bin Kişi İsmet İnönü Caddesi\'nde Yeni Yıla Meşale Yakarak Girdi
01.01.2024 - 00:57,
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ESKİŞEHİR'de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla meşale yakıp, halay çekerek girdi.

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2024'e 'merhaba' dedi. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını meşale yakıp kendi aralarında halay çekerek kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir'de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 2 bin 600 güvenlik personeli ise görev yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 5 Bin Kişi İsmet İnönü Caddesi'nde Yeni Yıla Meşale Yakarak Girdi - Son Dakika
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