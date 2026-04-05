Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Tüm Meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü İçtenlikle Kutluyorum"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Güçlü bir yargı sistemi ancak güçlü bir savunmayla sağlanabilir. Avukatın olmadığı, yok sayıldığı, değersizleştirildiği bir ortamda kimsenin hukuk güvenliğinden bahsedilemez. Başta Eskişehir Barosu Avukatları olmak üzere tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum" dedi.

Başkan Ünlüce, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, avukatlık mesleğinin insan hakları, demokrasi ve hukuk devletinin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti. Güçlü bir yargı sisteminin ancak güçlü bir savunma makamıyla mümkün olabileceğini belirten Ünlüce, adaletin tecelli etmesinde avukatların kilit rol oynadığını vurguladı.

Ünlüce mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün adalet terazisinin dengede durması için mücadele edenlerin günü. Avukatlık mesleği hukuk sisteminin en dayanıklı zinciri, insan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesidir. Güçlü bir yargı sistemi ancak güçlü bir savunmayla sağlanabilir. Adaletin doğru tecelli etmesine çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda en temel hak olan savunma hakkının önemi daha da artmıştır. Bir kez daha görülmüştür ki; adalet mülkün temeli ise avukatlar o temelin dayanak noktasıdır. Avukatın olmadığı, yok sayıldığı, değersizleştirildiği bir ortamda kimsenin hukuk güvenliğinden bahsedilemez. Avukatın sesinin kesildiği yerde toplum savunmasız kalır."

İnsan onurunun korunduğu bir toplum düzeni ancak hukuk devleti ile mümkündür. Esas olan hiçbir zümrenin ya da üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğüdür. Bu sağlanamadığı sürece ne huzur, ne refah, ne de güzel bir gelecek hayali kurulabilir. Zamanın ve şartların ağırlığı ne olursa olsun; hakkın, hukukun ve adaletin yanında durarak gerçeğin izini süren tüm meslektaşlarımı dayanışma duygularımla selamlıyorum. Yolumuz hukuk, pusulamız adalettir. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihal etmiş meslektaşlarımı rahmetle yad ediyor; başta Eskişehir Barosu Avukatları olmak üzere tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum."