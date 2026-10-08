Eskişehir'de 500 öğrenci ve 65 kişiye NARKOREHBER eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 500 öğrenci ve 65 kişiye NARKOREHBER eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de 500 öğrenci ve 65 kişiye NARKOREHBER eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince eylül ve ekim aylarında düzenlenen NARKOREHBER eğitimleri kapsamında 500 öğrenci ile 65 kişi bilgilendirildi. Sivrihisar'daki yurtta 500 öğrenciye, Alpu'da ise 45'i anne ve anne adayı olmak üzere 65 kişiye eğitim verildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 500 öğrenci ile 65 kişiye bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eylül ve ekim aylarında NARKOREHBER eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Bu kapsamda, Sivrihisar ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün de katılımıyla "NARKOGENÇLİK" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde 500 öğrenciye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.

Alpu ilçesindeki Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" etkinliğinde ise Kaymakam Taha Furkan Sönmezel ve ilçe idare amirleri yer aldı. Etkinlikte 45'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 65 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarda ayrıca NARVAS, UYUMA Projesi ve narkotikpolisianne.com internet sitesi hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
SivrihisarEskişehirEtkinlikGüvenlikEğitimGüncelEylülPolisAlpuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 500 öğrenci ve 65 kişiye NARKOREHBER eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei