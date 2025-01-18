Eskişehir'de 7 Hükümlü Yakalandı

Güncel

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.C. ile 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.K, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 hapis cezası bulunan Y.F, "tehdit" suçundan hapis cezası bulunan A.C, "basit yaralama" suçundan 15 ay 54 gün hapis cezası bulunan S.K, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A. ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 15 gün hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.