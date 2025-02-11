Eskişehir'de 8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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Eskişehir'de 8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası Düzenlenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tenis turnuvası düzenleyecek. Turnuva, 20 Şubat-8 Mart tarihleri arasında yapılacak ve katılım ücretsiz olacak.

11.02.2025 14:02  Güncelleme: 15:33
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tenis Akademisi iş birliğinde "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" düzenleyecek. 20 Şubat-8 Mart günleri arasında düzenlenecek turnuva için başvurular, 12 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Eskişehir Tenis Akademisi (ETA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir turnuva düzenleyecek. 20 Şubat ve 8 Mart günleri arasında düzenlenecek turnuvada kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ter dökecek.

ETA tesislerinde yapılacak turnuvaya katılım ücretsiz olacak. Turnuvada 13-25 yaş arası 26 ve üzeri yeni başlayanlar kategorileri yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası başvurularının, 12 Şubat Çarşamba günü www.eskisehir.bel.tr/sporkayit adresi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika

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