"Engelsiz Filmler Festivali" Bu Yıl 9'uncu Kez Eskişehir'de

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen "Engelsiz Filmler Festivali" 15-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 9'uncu kez sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl Eskişehir'de 9'uncusu gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, "Bir Arada Film İzlemek Mümkün" sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenecek. Festival kapsamında uzun ve kısa metrajlı film gösterimlerinin yanı sıra otizm dostu gösterim ve işitme engelli çocuklara yönelik özel atölye çalışmaları da yer alacak.

15 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da açılış gösterimiyle başlayacak festivalde, tüm gösterimler sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile ücretsiz olarak izlenebilecek. Festival kapsamında 16 ve 17 Mayıs 2026 tarihlerinde 12.00, 14.00, 16.30 ve 19.30 saatlerinde kısa film seçkileri ile uzun metraj film gösterimleri gerçekleştirilecek.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Kısa Film Yarışması 3 gösteriminde film ekibi de izleyicilerle bir araya gelecek. Aynı gün saat 12.00'de gerçekleştirilecek "Otizm Dostu Gösterim", çocuklara loş ışıkta ve ses seviyesinin düşük tutulduğu bir ortamda istedikleri gibi hareket ederek film izleme imkanı sunacak. Gösterim sırasında çocuklar salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek.

Festival kapsamında 15 Mayıs'ta işitme engelli çocuklara yönelik "stop motion" canlandırma atölyesi gerçekleştirilecek. Atölyede çocuklar önce kendi karakterlerini çizecek, ardından maket hamurlarıyla üç boyutlu hale getirecek. Oluşturdukları karakterleri hikayelerle buluşturan çocuklar, kare kare fotoğraflama yöntemiyle kendi kısa filmlerini hazırlayacak. Atölye sonunda ortaya çıkan kısa filmler, otizm dostu gösterim öncesinde izleyicilerle buluşacak.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye, 'engelsizfestival.com/tr' adresinden ulaşılabilecek.