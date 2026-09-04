Eskişehir'de ağustos denetimlerinde 10 bin 590 ürün incelendi, 595 bin lira ceza kesildi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince geçen ay kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 590 ürün incelendi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce ağustos ayında fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda 236 firmada 10 bin 380 ürün denetlendi.

Haksız fiyat artışı kapsamında ise 42 firmada 210 ürün incelendi.

Denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 595 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği bildirildi.