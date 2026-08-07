Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
Alkollü sürücünün kamyoneti aydınlatma direğine çarptı; 1 kişi yaralandı, sürücü 1.70 promil alkollü.
Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 26 AOC 196 plakalı kamyonet, Eskişehir-Ankara kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan N.K, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan N.K, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü M.S'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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