Eskişehir'de 22 Şubat'ta Cadde ve Sokaklar Yayaların Olacak

17.02.2026 13:53  Güncelleme: 14:47
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği 'Arabasız Pazar' uygulamasını 22 Şubat 2026 tarihinde yeniden gerçekleştirecek. Etkinlikte belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılarak yayaların ve bisikletlilerin kullanımına açılacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "2026 Eskişehir Yılı" vizyonu kapsamında hayata geçirdiği "Arabasız Pazar" uygulamasını sürdürüyor. Kent sakinlerinden olumlu geri dönüşler alan etkinlik, 22 Şubat 2026 Pazar günü yeniden gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamını daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha çevreci hale getirmeyi amaçladığı "Arabasız Pazar" uygulaması kapsamında 22 Şubat Pazar günü saat 10.00 ile 16.00 arasında bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılarak yayaların ve bisikletlilerin kullanımına bırakılacak.

Belirlenen saatler arasında Atatürk Bulvarı'nın Odunpazarı yönü, Ziya Gökalp Bulvarı'nın Ertaş Bulvarı yönü ile Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ın Pazartesi Pazarı kesiti tek taraflı olarak araç trafiğine kapalı olacak. Ocak ayında başlatılan uygulama doğrultusunda bu ay da sokaklar araç trafiğinden arındırılacak; vatandaşlar güvenle yürüyüş yapabilecek, çocuklar ve bisikletliler açık havanın keyfini çıkarabilecek.

Uygulama ile bireysel araç kullanımının azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi, hava ve gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda toplu taşımanın ve alternatif ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi, kamusal alanların daha aktif ve sosyal mekanlara dönüşmesi amaçlanıyor.

Uygulama süresince alternatif ulaşım güzergahları planlanırken; acil durumlar, engelli bireylerin ulaşımı ve zorunlu hizmetlerin aksamaması için belediye ekipleri sahada görev yapacak. Etkinlik, her ayın son pazar günü düzenli olarak devam edecek.

Kaynak: ANKA

