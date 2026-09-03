Eskişehir\'de araç beton duvara çarptı, 3 yaralı, 1\'i ağır

Eskişehir'de yoldan çıkarak beton duvara çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Eskişehir- Sarıcakaya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa S. (24) idaresindeki 26 ABB 728 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yol kenarındaki beton duvara çarparak durabilen araçta bulunan sürücü Mustafa S, kardeşi Miraç S. (17) ile anneleri Şirin S. (47) yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda oturan Miraç S, araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Miraç S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede yaya olarak bulunan ve kazaya tanık olan Ali Yılmaz, "Birkaç metre geride beni geçince bu araba, buradan ses geldi. Olay yerine ilk gelen ben oldum. Hemen geçen arabaları durdurdum. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Hemen ambulans çağırdık. Polis geldi, itfaiye geldi, çıkardık, ambulansa yükledik" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.