Eskişehir'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Eskişehir\'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis tarafından yakalandı. S.Y. ve G.S. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde ise birçok kişiye cezai işlem uygulandı.

22.05.2024 14:29
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik denetimler yapıldı.

Ekiplerce çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen S.Y. ile 20 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. yakalandı.

2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş uygulaması

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kanlıkavak Parkı, Millet Bahçesi ve Dedekorkut Parkı'nda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalar yapıldı. Denetimlerde 41 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Trafik denetimleri

Şehir merkezinde trafik ekiplerince ana arterlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 27 aracı kontrol eden ekipler, çeşitli ihlallerden 9 sürücüye 10 bin 164 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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