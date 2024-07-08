Eskişehir'de Asfalt Çalışmaları Nedeniyle Sürücülere Uyarı - Son Dakika
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Eskişehir'de Asfalt Çalışmaları Nedeniyle Sürücülere Uyarı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi ile Kurtuluş Mahallesi Sarper Caddesi'nde yapılacak asfalt onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.

08.07.2024 15:29
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(ESKİEŞHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi ile Kurtuluş Mahallesi Sarper Caddesi'nde yapılacak asfalt onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yetkililer, Ulus ve Sarper caddelerinde başlatılacak yeni çalışmalar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde 08.07.2024 20.00 ile 09.07.2024 08.00 ile 09.07.2024 saat 20.00 - 10.07.2024 08.00 saatleri arasında 2 gün Ulus Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Bir diğer çalışma ise 10.07.2024 20.00 - 11.07.2024 08.00 ile 11.07.2024 20.00 - 12.07.2024 08.00 saatleri arasında 2 gün de Sarper Caddesi'nde yapılacak çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde şehrimiz diğer köprüler, ana cadde ve bulvarlarında da, gece çalışmalarımız devam edecek olup, trafik kapatma hususlarında çalışmalar öncesinde bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Asfalt Çalışmaları Nedeniyle Sürücülere Uyarı - Son Dakika

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