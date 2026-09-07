Eskişehir'de Baksan Sanayi'deki yangın 4 saatte söndürüldü, soğutma çalışması başladı
Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte ancak kontrol altına alınabildi ve tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, belediye itfaiyesi, AFAD ve TOMA'larla birlikte yaklaşık 150 personel görev yaptı.
YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesindeki bir işletmede saat 22.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı işletmedeki yangın söndürme çalışmalarında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçlarıyla birlikte yaklaşık 150 personel görev yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Baksan Sanayi'deki yangın 4 saatte söndürüldü, soğutma çalışması başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?