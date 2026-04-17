Eskişehir'de Bar Kavgası: 10 Gözaltı - Son Dakika
17.04.2026 13:53
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR barların bulunduğu sokakta iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece 23.00 sıralarında barların bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede Mustafa F. G. bıçakla 4 yerinden yaralanırken, 4 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mustafa F.G. ile darp sonucu yaralanan Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ve Emin Ç. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olaya ilişkin başlatılan araştırmada, 10 kişinin kavgaya karıştığı belirlendi. Savcılık talimatıyla şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Advertisement
