Eskişehir'de Bayram Öncesi Dayanışma: 503 Kurban Hissi Bağışlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bayram Öncesi Dayanışma: 503 Kurban Hissi Bağışlandı

11.06.2025 13:29
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların desteğiyle 503 büyükbaş kurban hissesi toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, duyarlı vatandaşlara şükranlarını sundu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Kurban Bayramı öncesinde örnek bir dayanışmaya tanıklık etti. Vatandaşların desteğiyle toplam 503 büyükbaş kurban hissesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere aşevine bağışlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına umut olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'ne, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan toplam 503 büyükbaş kurban hissesi bağışlandı. Aşevi, bağışlanan etleri yıl boyunca sıcak yemek yapımında kullanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bağışlara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Aşevi sorumlusu Yunus Aydemir, "Yapılan bu bağışlar doğrultusunda 72 adet büyükbaş kurbanlık hayvanın kesim işlemleri, veteriner hekimler eşliğinde, islami şartlara uygun ve hijyenik olarak kurban bayramının birinci günü tamamlandı. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan bu kurban etleri, aşevinin soğuk hava depolarında muhafaza altına alınarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti olarak ulaştırılmaktadır" dedi.

Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her ayni ve nakdi bağışın getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma ruhuyla, 503 adet büyükbaş kurban hissesi bağışlayarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına umut olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Toplumsal dayanışmayı büyütmek ve sofraları paylaşarak çoğaltmak en önemli görevlerimizden. Bu vesileyle bir kez daha tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi TR78 0001 5001 5800 7319 7544 35 IBAN numaralı hesaba diledikleri miktarda nakit bağışta bulunabilirler. Yapılan her bağış, aşevinin mutfağında sıcak yemeklere dönüşerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirecek" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bayram Öncesi Dayanışma: 503 Kurban Hissi Bağışlandı - Son Dakika

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