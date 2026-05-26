Eskişehir\'de Bayram Öncesi Güvenlik Denetimleri

26.05.2026 14:54
Eskişehir'de polis ekiplerince bayram öncesinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Adalar, Haller Kavşağı, İsmet İnönü Caddesi ve Kanlıkavak Parkı gibi işlek noktalarda, asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan geniş çaplı denetimlerde, toplamda 40 ekip ve 100 personel görev aldı.

Yapılan denetimlerde, 265 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 90 araç incelendi.

Trafik yönünden yapılan incelemelerde 1 araç sürücüsüne muayenesi olmadığı gerekçesiyle 5 bin 662 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

