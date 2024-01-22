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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fatih Bayar çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Yasin T. hafif yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve kavgaya karıştıkları belirlenen üç kişi gözaltına alındı.

Eskişehir\'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
22.01.2024 - 11:11,
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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Bayar (37) çok sayıda bıçak darbesiyle, Yasin T. (36) ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yasin T, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen B.Z. (27), T.Z. (23) ve F.Y. (17) saklandıkları adreste yakalandı.

Kaynak: AA
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