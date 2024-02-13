Eskişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir\'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir'de 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde R.E.O. (17) ile H.C.T. (16) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. R.E.O. bıçakla ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Zanlı H.C.T. ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 15:03
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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde R.E.O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E.O. bıçakla ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.E.O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı H.C.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Eskişehir, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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