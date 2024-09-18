Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 19 Yıl Ceza

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Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Durmaz (42) ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan Durmaz, Gamze C'nin (34) kendisini dolandırmasını örtbas etmek için yalan beyanlarla uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.

Olay sırasında elinde bıçak olmadığını ileri süren Durmaz, "Beni 200 cumhuriyet altını ve yaklaşık 2 milyon 250 bin lira dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrencince ayrılmak ve paramı geri istedim. İşlemediğim suçlardan buradayım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı gerekçesiyle 1 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C, bir arkadaşıyla 1 Haziran 2023'te Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih Durmaz'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tutuklanan Durmaz hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.