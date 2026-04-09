Eskişehir'de Bina Yıkımı Esnafı İsyana Sürükledi

Eskişehir'in en işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen bina yıkımı, bölge esnafını isyan ettirdi. Deliklitaş Mahallesi'nde yapılacak 8 katlı bina yıkımı çalışmaları nedeniyle İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin İki Eylül Caddesi ile Deliklitaş Caddesi arasındaki bölümü ulaşıma kapatıldı. Bu durumda cadde üzerindeki bazı esnaf dükkânlarını kapatmak zorunda kalırken, bazılarının dükkânları yıkım sırasında zarar gördü. Esnaf, belediyelerden ve müteahhitlerden muhatap bulamadıklarını iddia ederek eve ekmek götürmekte zorlandıklarını ifade etti.

Yıkım esnasında oluşan inşaat atığı sebebiyle cadde hem araç hem de insan trafiğine kapandı, bu da sadece yıkım bölgesindeki değil, tüm cadde esnafını etkiledi. Kübra Ceylan, iki dükkânından birinin zarar gördüğünü ve yetkililerin kendisine gülerek cevap verdiğini belirterek, ürünlerin tozunu alıp satma önerisine karşı çıktı. Emre Özden, yıkımın önlemsiz yapıldığını ve zararlarını kimin karşılayacağını bilmediklerini söyledi. Harun Avcı ise yeni evlendiğini ancak evine ekmek götüremediğini dile getirdi. Esnaf, yetkililerden çözüm beklediklerini vurguladı.