Eskişehir\'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Halman Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle Şehir Hastanesi ile Kumlubel arasındaki tramvay seferleri durduruldu.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Binada soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat işletim yapılamayan Şehir Hastanesi-Kumlubel hattında seferler yeniden başladı. 75.YIL-OGÜ hattında da tramvay seferlerinin normale döndüğü belirtildi.