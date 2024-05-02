Eskişehir'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Eskişehir\'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir evden kötü kokular yayılması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Evde uzun süredir bekleyen katı atıklar temizlik işleri müdürlüğü görevlileri tarafından toplandı ve bahçesi dahil 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ayrıca, kırsal hizmetler müdürlüğü görevlileri de evi dezenfekte etti.

02.05.2024 14:03
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden yaklaşık 4 kamyon çöp çıkarılarak temizlendi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokağı'ndaki bir evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Belediye ekipleri bu adrese gelerek, evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtları topladı.

Ekipler, bahçesi dahil 4 kamyon dolusu çöp çıkardıkları evde temizlik yaptı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ise evi dezenfekte etti.

Kaynak: AA

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