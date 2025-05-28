Eskişehir'de Birlik Caddesi'nde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarına başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Çamlıca Mahallesi'nin en işlek arterlerinden olan Birlik Caddesi'nde üstyapı çalışması başlattı. Bölgedeki ulaşımın konforunu artırmayı hedefleyen ekipler, asfalt yama ve bakım onarım işlemlerini eş zamanlı yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında bozulmuş zeminler yenilenerek trafik güvenliği artırılacak. Çamlıca Mahallesi'nin kalbinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, sürücülerin ve yayaların çalışmalar süresince dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, faaliyetlerin en kısa sürede tamamlanarak caddeyi modern ve güvenli bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.