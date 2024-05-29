Eskişehir'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Plakadan Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Plakadan Yakalandı

Eskişehir\'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Plakadan Yakalandı

Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü, aracından düşen plakadan tespit edilerek yakalandı. Sürücü, tutuklandı.

29.05.2024 12:55
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Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olduğu kaza sonrası kaçan sürücü, aracından iki parça halinde düşen plakasından tespit edilerek yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Yolu Sarıcakaya Caddesi'nde 27 Mayıs'ta sabaha karşı bisikletiyle ilerleyen 74 yaşındaki İsmail Göktaş'a bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Göktaş'ın öldüğünü belirledi.

Göktaş'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede ayrı yerlerde otomobile ait ikiye bölünmüş plakayı buldu.

Göktaş'a çarpan aracın, Y.G.K. idaresindeki 26 ADD 064 plakalı otomobil olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Plakadan Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Plakadan Yakalandı - Son Dakika
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