Eskişehir'de "Caz ve Oda Müziği Günleri"

(ESKİŞEHİR) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Caz ve Oda Müziği Günleri" kapsamında piyanist Gökhan Aybulus ve viyolonsel sanatçısı Onur Şenler konser verdi. Seçkin bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkan sanatçılar, performanslarıyla sanatseverlerden tam not aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültür sanat yaşamına katkı sunmak amacıyla organize ettiği Caz ve Oda Müziği Günleri, oda müziğinin usta isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sahne alan piyanist Gökhan Aybulus ile viyolonsel sanatçısı Onur Şenler, sergiledikleri güçlü yorumlarla Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Klasik müzikten tangoya zengin repertuvar

Konserde klasik müzik edebiyatının farklı dönemlerinden önemli eserler seslendirildi. Programda; Johannes Brahms'ın viyolonsel ve piyano için yazdığı "1 Numaralı Sonat", Robert Schumann'ın "Op.73 Fantasiestücke" eseri ve Astor Piazzolla'nın klasik müzikle tangoyu harmanlayan "Le Grand Tango" adlı yapıtı yer aldı. Romantik dönemden modern tınılara uzanan seçki, dinleyicilere geniş bir müzikal yelpaze sundu.

Sanatseverler ayakta alkışladı

Konser sonunda performansları nedeniyle uzun süre ayakta alkışlanan Aybulus ve Şenler, dinleyicilerin yoğun ilgisi üzerine sahneye tekrar gelerek bis yaptı. Sanatçılar, gecenin sonunda dinleyicilerin beğenisini topladı.

Senfoni Orkestrası 12 Mart'ta sahnede

Eskişehir'de sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30'da Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera) özel bir konserle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.