Eskişehir'de "Caz ve Oda Müziği Günleri" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de "Caz ve Oda Müziği Günleri"

11.03.2026 13:39  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Caz ve Oda Müziği Günleri'nde piyanist Gökhan Aybulus ve viyolonsel sanatçısı Onur Şenler etkileyici bir konser verdi. Dinleyicilere zengin bir repertuvar sunan sanatçılar, performanslarıyla büyük beğeni topladılar.

(ESKİŞEHİR) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Caz ve Oda Müziği Günleri" kapsamında piyanist Gökhan Aybulus ve viyolonsel sanatçısı Onur Şenler konser verdi. Seçkin bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkan sanatçılar, performanslarıyla sanatseverlerden tam not aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültür sanat yaşamına katkı sunmak amacıyla organize ettiği Caz ve Oda Müziği Günleri, oda müziğinin usta isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sahne alan piyanist Gökhan Aybulus ile viyolonsel sanatçısı Onur Şenler, sergiledikleri güçlü yorumlarla Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Klasik müzikten tangoya zengin repertuvar

Konserde klasik müzik edebiyatının farklı dönemlerinden önemli eserler seslendirildi. Programda; Johannes Brahms'ın viyolonsel ve piyano için yazdığı "1 Numaralı Sonat", Robert Schumann'ın "Op.73 Fantasiestücke" eseri ve Astor Piazzolla'nın klasik müzikle tangoyu harmanlayan "Le Grand Tango" adlı yapıtı yer aldı. Romantik dönemden modern tınılara uzanan seçki, dinleyicilere geniş bir müzikal yelpaze sundu.

Sanatseverler ayakta alkışladı

Konser sonunda performansları nedeniyle uzun süre ayakta alkışlanan Aybulus ve Şenler, dinleyicilerin yoğun ilgisi üzerine sahneye tekrar gelerek bis yaptı. Sanatçılar, gecenin sonunda dinleyicilerin beğenisini topladı.

Senfoni Orkestrası 12 Mart'ta sahnede

Eskişehir'de sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30'da Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera) özel bir konserle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Onur Şenler, Eskişehir, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Caz ve Oda Müziği Günleri' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:18:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir'de "Caz ve Oda Müziği Günleri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.