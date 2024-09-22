Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon TL Destek Ödemesi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tarımsal destek ödemesi yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 65 bin lira, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği kapsamında 41 üreticiye 3 milyon 965 bin 952 lira, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği kapsamında 12 yatırımcıya 7 milyon 861 bin 040 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 1731 üreticiye 8 milyon 038 bin 232 lira ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 5179 üreticiye 34 milyon 660 bin 253 lira ödeme yapıldığını söyledi.