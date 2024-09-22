Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon TL Destek Ödemesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere toplam 54 milyon 590 bin 477 lira destek ödemesi yaptı.

22.09.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tarımsal destek ödemesi yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 65 bin lira, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği kapsamında 41 üreticiye 3 milyon 965 bin 952 lira, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği kapsamında 12 yatırımcıya 7 milyon 861 bin 040 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 1731 üreticiye 8 milyon 038 bin 232 lira ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 5179 üreticiye 34 milyon 660 bin 253 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 12:57:34. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement