Eskişehir'de çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Aşağı Çağlan Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
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