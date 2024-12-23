Eskişehir'de Çocuk Başıboş Köpeklerden Kurtuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Çocuk Başıboş Köpeklerden Kurtuldu

Eskişehir\'de Çocuk Başıboş Köpeklerden Kurtuldu

Eskişehir'de sokakta yürüyen bir çocuk, etrafını saran başıboş köpeklerden sırt çantasını savurarak kurtulmayı başardı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

23.12.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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ESKİŞEHİR'de sokakta yürüyen çocuk, etrafını saran başıboş köpeklerden sırt çantasını savurarak kurtuldu. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde sokakta yürüyen çocuğun etrafını başıboş köpekler sardı. Bir süre duvar kenarında yürüyen çocuk, köpekler üzerine doğru gelince park halindeki otomobilin arkasında saklandı, ardından da sırt çantasını çıkarıp savurarak kurtuldu.

O anlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerden kurtulan çocuğun yanına bir kişinin geldiği ve birlikte sokaktan ayrıldıkları görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Çocuk Başıboş Köpeklerden Kurtuldu - Son Dakika

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