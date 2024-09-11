Eskişehir'de Çocuk Mahalle Şenliği devam ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Çocuk Mahalle Şenliği devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Mahalle Şenliği, çocuklar için çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar atölyelere katıldı, uçurtma uçurdu ve el becerilerini geliştirdi. Şenlik, 19 Eylül Perşembe günü Vecihi Hürkuş Parkı'nda düzenlenecek.

11.09.2024 15:56
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve Sakin Okul Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Çocuk Mahalle Şenliği" devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklar için düzenlediği "Çocuk Mahalle Şenliği" devam ediyor. Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar çeşitli atölyelere katılma fırsatı buldu. Taçlar ve uçurtmalar yapan çocuklar, uçurtmalarını uçurdu. Doğada yön bulma oyunu oynayan çocuklar, açılan stantlarda el becerilerini geliştirdi.

"Çocuk Mahalle Şenliği"  19 Eylül Perşembe günü ise Vecihi Hürkuş Parkı'nda düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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