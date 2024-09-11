Eskişehir'de Çocuk Mahalle Şenliği devam ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve Sakin Okul Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Çocuk Mahalle Şenliği" devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklar için düzenlediği "Çocuk Mahalle Şenliği" devam ediyor. Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar çeşitli atölyelere katılma fırsatı buldu. Taçlar ve uçurtmalar yapan çocuklar, uçurtmalarını uçurdu. Doğada yön bulma oyunu oynayan çocuklar, açılan stantlarda el becerilerini geliştirdi.

"Çocuk Mahalle Şenliği" 19 Eylül Perşembe günü ise Vecihi Hürkuş Parkı'nda düzenlenecek.