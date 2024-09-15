Eskişehir'de Çocuklar Tohum Topu Atölyesinde Buluştu

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli atölyelerle çocukları bir araya getirmeye devam ediyor. Tohum topu atölyesinde buluşan çocuklar eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşadılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından tohum topu atölyesi düzenlendi. Atık kağıtlar kullanılan renkli atölyede tohum topları miniklerin hünerli ellerinde şekillendi. Birbirinden farklı eserler ortaya çıkarak minikler hem doğada tohumun önemine hem de geri dönüşüme dikkat çektiler. Hikayelerin anlatımı ile birlikte kağıt katlama sanatının birleştiği yaratıcı bir öğrenme şekli olan storigami ile atık kağıtlara şekil veren çocuklar el becerilerini geliştirdiler. Çocuklar daha sonra mobil uygulama ile hazırladıkları tohum toplarını kullanarak animasyonlu resimler oluşturdular. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen günlerde de birbirinden farklı atölyelerin düzenleneceğini belirttiler.