Eskişehir'de Çocuklara Yangın Güvenliği Eğitimi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların yangın güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla eğitim düzenledi. Büyük ilgi gören eğitimde, hem yangın güvenliği hem de itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklara yönelik eğitimlerine devam ediyor. ESPARK AVM'de gerçekleştirilen ve 4 seans verilen bilinçlendirme eğitiminde ekipler, çocuklara yangın çıkış sebeplerini anlattı. Yangınların çoğunlukla ihmal sonucu çıktığına dikkat çeken ekipler, dumanın altından nasıl geçileceği ve evdeki yangın güvenliği önlemleri hakkında da bilgiler verdi.

Çocuklar, yangın güvenliğinin yanı sıra itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi alarak, itfaiye arabalarının özellikleri, kullanılan ekipmanlar ve yangın anında yapılması gerekenleri öğrendi. Eğitim, boyama etkinliğiyle son buldu.