Eskişehir'de Denetim: 1.4 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetim: 1.4 Milyon Lira Ceza

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Temmuz ayında Eskişehir'de denetimlerde, 342 işletmeye toplam 1.4 milyon lira idari ceza kesildi.

Eskişehir İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, temmuz ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde, fiyat etiketi, kasa ile raf fiyat uyumu ve benzeri konularda denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 261 işletmede 11 bin 782 ürün incelendi. Haksız fiyat artışına yönelik yürütülen denetimlerde ise 81 işletmede 405 ürün kontrol edildi.

Temmuz ayında toplam 342 işletmede 12 bin 187 ürün denetlenirken, aykırılıklar tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat artışına ilişkin tespitler ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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