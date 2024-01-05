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Eskişehir'de Denetimlerde Firmalara 381 Bin 342 Lira İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetimlerde Firmalara 381 Bin 342 Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan denetimler sonucunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve haksız fiyat artışı kapsamında birçok firma hakkında idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda toplamda 381 bin 342 lira idari para cezası kesildi ve haksız fiyat artışı yapılan firmaların denetimleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Eskişehir\'de Denetimlerde Firmalara 381 Bin 342 Lira İdari Para Cezası Uygulandı
05.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 12:52
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Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan denetimlerde bazı firmalara 381 bin 342 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince Eskişehir merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı) kapsamında 2 bin 131 firmada 12 bin 756 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 103 firmada 515 ürün denetlendi.

Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda toplam 381 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Denetimlerde Firmalara 381 Bin 342 Lira İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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