Eskişehir'de Dilek Sert Erdoğan Konseri Muhteşem Bir Performansla Gerçekleşti - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilek Sert Erdoğan Konseri Muhteşem Bir Performansla Gerçekleşti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında, Dilek Sert Erdoğan'ın başarılı vokali ve müzisyenlerin etkileyici performansları sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Konser, unutulmaz eserlerin seslendirilmesiyle dolu bir gece yaşattı.

06.11.2024 14:19
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında düzenlenen Dilek Sert Erdoğan konseri beğeni topladı.

Vokalde Dilek Sert Erdoğan'ın, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu'nun, gitarda Sıtkı Sırtanadolu'nun, kontrbasta Baran Say'ın ve davulda Burak Cihangirli'nin yer aldığı EBB Caz ve Oda Müziği Günleri konserinde Kaan Bıyıkoğlu'nun düzenlemeleri ve müzisyenlerin derinlikli performansları sanatseverlerin beğenisini topladı.

Konser, Mack Gordon ve Harry Warren tarafından 1941 yılında "Orchestra Wives" filmi için yazılan, Etta James yorumuyla tanınan "At Last" parçası ile başladı. Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim, Aretha Franklin, Don Covay gibi önemli besteci ve müzisyenlerin parçalarından oluşan repertuarı ve güçlü performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser yaşatan Dilek Sert Erdoğan, "Moments" albümünden sözleri ve müziği kendisine ait olan "It's Hard To Be A Woman" parçasını da seslendirdi.

Erdoğan, konuşmasında hem Türkiye'de hem de dünyada kadın olmanın oldukça zorlaştığı bu dönemde bu parçanın ve sözlerinin onun için öneminden bahsetti. Dinleyicileri oldukça etkileyen performans Aretha Franklin "Think" parçasına bütün sanatseverlerin ayağa kalkarak eşlik etmesiyle sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası'nın Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde, 8 Kasım 2024 tarihinde saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği konserde açılmak üzere perdeler kapandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dilek Sert Erdoğan Konseri Muhteşem Bir Performansla Gerçekleşti - Son Dakika

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