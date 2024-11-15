Eskişehir'de Diyabet ve Beslenme Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Diyabet ve Beslenme Semineri Düzenlendi

Eskişehir\'de Diyabet ve Beslenme Semineri Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla 'Diyabet ve Beslenme' semineri gerçekleştirdi. Uzman hekimler, diyabetle ilgili önemli bilgileri katılımcılara aktardı.

15.11.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla "Diyabet ve Beslenme" semineri düzenledi. Seminerde alanında uzman hekimler diyabette dikkat edilmesi gerekenlere ve beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi iş birliğiyle 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla "Diyabet ve Beslenme" semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen seminerin moderatörlüğünü, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erdal Yavuz yaptı.

Seminerde Acıbadem Eskişehir Hastanesi doktorları Endokrinoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Soydemir bilgilendirme yaptı. Diyabette dikkat edilmesi gerekenler, beslenmenin sağlık açısında önemi gibi birçok konunun ele alındığı seminerde Deniz Gökalp ve Hande Soydemir, vatandaşların soruları da cevapladı.

Seminer sonunda katılımcılara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Diyabet ve Beslenme Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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