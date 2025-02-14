ESKİŞEHİR'de kendilerini 'polis' olarak tanıttıkları kişiden 1 milyon liralık ziynet eşyası alarak dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de T.S.A. ve A.S.A., telefonla aradıkları kişiye kendilerini 'polis' olarak tanıttı. Soruşturma kapsamında evdeki altınları isteyen 2 kişinin söylemlerine inanan ev sahibi, kapısına gelen şüphelilere 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdi. Ev sahibi, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. olduğunu belirledi. Şehirler arası otogarda yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Ziynet eşyaları ev sahibine teslim edilirken, soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?