Eskişehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadan platformlarını kullanarak vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek farklı banka hesaplarına para transferi gerçekleştirmelerini sağladıkları ve gerçek dışı kazanç görüntüleriyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, Eskişehir merkezli Antalya, Aydın ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda 21 bin 700 avro, 195 bin lira, kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, SIM kart, 3 taşınabilir bellek ve 11 kredi kartı ele geçirildi.

İncelemelerde, mağdurları 3 milyon 890 bin 832 lira zarara uğrattığı belirlenen zanlıların banka hesaplarında 40 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 3 araca, 1 taşınmaza ile yaklaşık 20 milyon lira bulunan banka ve kripto para hesabına el konuldu.

Gözaltına alınan 12 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.